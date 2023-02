Séisme en Turquie: 12 autres rescapés, mais le bilan des morts continue de s’alourdir

ANTIOCHE, Turquie — Le bilan des morts en Turquie et en Syrie dépasse désormais les 25 000 victimes, cinq jours après un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8.

Le président turc a confirmé samedi 21 848 morts dans son pays, tandis que la Syrie voisine a vu son bilan s’alourdir à 3553 décès confirmés dans les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles.

Quelque 80 104 personnes ont été blessées, rien qu’en Turquie, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan, alors qu’il se trouvait dans la ville de Sanliurfa.

Toutefois, il y a encore de l’espoir alors que des survivants sont encore tirés des décombres, plus de 130 heures après le séisme.

Des équipes de secours en Turquie ont notamment sauvé samedi une famille de cinq personnes qui a survécu dans leur maison effondrée pendant cinq jours, après le tremblement de terre qui a frappé une vaste région frontalière de la Turquie et de la Syrie.

Ils ont d’abord extirpé la mère et la fille Havva et Fatmagul Aslan d’un tas de débris dans la ville durement touchée de Nurdagi, dans la province de Gaziantep, a rapporté le journal HaberTurk. Les équipes ont ensuite rejoint le père, Hasan Aslan, mais il a insisté pour que son autre fille, Zeynep, et son fils Saltik Bugra soient sauvés en premier.

Lorsque le père est finalement sorti, les sauveteurs chantaient et scandaient «Dieu est grand».

Deux heures plus tard, une fillette de 3 ans et son père ont été extirpés des débris dans la ville d’Islahiye, également dans la province de Gaziantep. Puis, une fillette de 7 ans a été secourue une heure après dans la province de Hatay. Les sauvetages portent à 12 le nombre de personnes secourues samedi, malgré le peu d’espoir de trouver encore des survivants dans les décombres, par temps glacial.

«Quel jour est-il?», a demandé Kamil Can Agas, âgé de 16 ans, à ses sauveteurs après avoir été sorti des décombres à Kahramanmaras, selon la chaîne de télévision NTV.

Les membres des équipes de recherche mixtes turque et kirghize se sont embrassés, tout comme les cousins de l’adolescent rescapé.

Les sauvetages ont apporté des moments de joie au milieu des jours de dévastation écrasante après le séisme de magnitude 7,8 de lundi qui a anéanti des milliers de bâtiments.