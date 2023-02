Séisme: le nombre de morts augmente pendant que les sauvetages diminuent en Turquie

ISKENDERUN, Turquie — Les équipes d’urgence ont effectué une série de sauvetages marquants en Turquie vendredi, tirant plusieurs personnes, certaines presque indemnes, des décombres, quatre jours après qu’un tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 20 000 personnes.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé la région frontalière entre la Turquie et la Syrie, une zone abritant plus de 13,5 millions de personnes, tôt lundi matin. Les morgues et les cimetières étant débordés, des corps gisaient enveloppés dans des couvertures, des tapis et des bâches dans les rues de certaines villes.

Les températures restent en dessous de zéro dans la région et de nombreuses personnes n’ont pas d’endroit où s’abriter. Le gouvernement a distribué des millions de repas chauds, ainsi que des tentes et des couvertures, mais avait encore du mal à atteindre de nombreuses personnes dans le besoin.

L’agence turque de gestion des catastrophes a signalé que 18 342 décès avaient été confirmés dans la catastrophe jusqu’à présent en Turquie, avec près de 75 000 blessés. Aucun chiffre n’a été publié sur le nombre de sans-abri, mais l’agence a déclaré que plus de 75 000 survivants avaient été évacués vers d’autres provinces.

Plus de 3 300 personnes ont été tuées de l’autre côté de la frontière dans une Syrie déchirée par la guerre, portant le nombre total de morts à plus de 21 600.

Le nombre de morts du tremblement de terre a éclipsé les plus de 18 400 personnes décédées lors du tremblement de terre de 2011 au large de Fukushima, au Japon, qui a déclenché un tsunami et les quelque 18 000 personnes décédées dans une secousse près d’Istanbul en 1999.

Quelque 12 000 bâtiments en Turquie se sont effondrés ou ont subi de graves dommages, selon le ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisme, Murat Kurum.

Les ingénieurs ont suggéré que l’ampleur de la dévastation s’explique en partie par l’application laxiste des codes du bâtiment, qui, selon certains, les rendrait vulnérables aux tremblements de terre. Le problème a été largement ignoré, ont déclaré les experts, car le résoudre serait coûteux, impopulaire et freinerait un moteur clé de la croissance économique du pays.

Avant l’aube à Gaziantep, près de l’épicentre du séisme en Turquie, les secouristes ont sorti Adnan Muhammed Korkut du sous-sol où il était piégé depuis le tremblement de terre de lundi. Le jeune homme de 17 ans a souri à la foule d’amis et de parents qui ont scandé «Adnan», «Adnan», applaudissant et pleurant de joie alors qu’il était transporté et placé sur une civière.

«Dieu merci, vous êtes arrivés», a-t-il dit, embrassant sa mère et d’autres personnes qui se sont penchées pour l’embrasser et l’étreindre alors qu’il était transporté vers une ambulance.

Pris au piège pendant 94 heures, mais pas écrasé, l’adolescent dit avoir été contraint de boire sa propre urine pour étancher sa soif. «J’ai pu survivre de cette façon», a-t-il déclaré.

Des sauvetages remarquables ont été signalés ailleurs, notamment dans la ville d’Antakya, où des équipes ont sauvé une fillette de 10 ans dans la nuit et vendredi. Ailleurs dans la province de Hatay, dans la ville d’Iskenderun, neuf rescapés, piégés dans un immeuble, ont été localisés vendredi.

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que plus de 120 000 secouristes participaient désormais à l’effort et que plus de 12 000 véhicules, dont des tracteurs, des grues, des bulldozers et des excavatrices, avaient été expédiés.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que 95 pays avaient offert leur aide et que près de 7000 secouristes de 60 pays étaient déjà sur le terrain. Près de 20 autres pays devaient envoyer des équipes, a indiqué le ministère.