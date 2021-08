Séisme mortel en Haïti: le premier ministre Justin Trudeau offre son aide

MONTRÉAL — Un séisme mortel de magnitude 7,2 a frappé en Haïti a suscité de nombreuses réactions au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que toutes les personnes touchées « sont dans les pensées des Canadiens».

« Nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont perdu des proches et ceux qui sont blessés et nous sommes prêts à apporter notre aide de toutes les façons possibles», a écrit le premier ministre du Canada.

Le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau a indiqué que le gouvernement était «prêt à fournir une aide consulaire aux Canadiens en Haïti».

Affaires mondiales Canada n’a pu indiquer si des Canadiens figuraient parmi les victimes.

Le premier ministre québécois, François Legault, s’est aussi tourné vers ce réseau social pour exprimer sa solidarité avec le peuple haïtien.

«Mes pensées vont au peuple haïtien qui doit encore subir une telle tragédie. Le Québec est avec vous. Mes condoléances aux proches des victimes», a déclaré le premier ministre François Legault.

Plus tôt, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui a perdu ses deux parents dans le séisme dévastateur de 2010, en Haïti, avait exprimé sa peine.

«L’horreur frappe. Je suis de tout coeur avec les Haïtiens dans le sud du pays», a affirmé la leader du Parti libéral du Québec (PLQ) dans un gazouillis sur le réseau social Twitter samedi matin.

Un peu plus tard, à son arrivée au Congrès-Jeunes de la Commission-Jeunesse du PLQ, à Trois-Rivières, la cheffe de l’opposition à l’Assemblée nationale a de nouveau fait part de ses préoccupations pour les Haïtiens lors d’une mêlée de presse.

«Mes pensées sont avec tous les gens là-bas qui vivent des moments extrêmement difficiles et avec toute la communauté haïtienne qui est au Québec», a rappelé Mme Anglade.

L’ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, elle-même originaire de Port-au-Prince, a fait état de ses vives émotions.

«Haïti battue par l’insécurité extrême: banditisme, kidnappings, assassinats, attentats, désastre politique, pénuries alimentaires, misère absolue et de nouveau un séisme! Chagrin!», a-t-elle lancé sur Twitter.

Au cours de l’après-midi, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a lui aussi partagé sa peine sur les réseaux sociaux. «Le destin n’en finit plus de s’acharner sur nos soeurs et frères d’Haïti. Puissent nos pensées et notre solidarité soutenir le courage de ce grand peuple éprouvé», a-t-il écrit.

Le chef du Parti conservateur du Canada Erin O’Toole, qui était à Lévis samedi pour présenter une nouvelle candidate, a débuté un point de presse en soulignant la catastrophe: «C’est un évènement tragique d’une grande tristesse. Nous sommes de tout coeur avec la communauté haïtienne dans cette épreuve difficile».

Pour sa part, le leader du NPD Jagmeet Singh a indiqué sur Twitter que «la dévastation provoquée par le tremblement de terre en Haïti est déchirante», ajoutant que toute son affection «va aux familles touchées par cette tragédie.»

Avis aux voyageurs

Le gouvernement canadien a publié un avis aux voyageurs canadiens samedi matin.

«On signale des dommages aux infrastructures. Une alerte au tsunami est en vigueur pour certaines côtes du pays. Des répliques pourraient survenir et les services essentiels pourraient être perturbés», précise le communiqué.

«Si vous êtes dans une région touchée, suivez les instructions des autorités locales et consultez régulièrement les médias locaux pour vous tenir au courant de la situation.»