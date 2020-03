Seize cas de COVID-19 parmi les résidents de la résidence Eva de Lavaltrie

Seize cas de COVID-19 ont été déclarés parmi les résidents de la résidence Eva de Lavaltrie, dans Lanaudière. Parmi eux, sept personnes étaient hospitalisées mercredi et le nombre de décès demeurait à quatre.

C’est ce qu’a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière dans un communiqué publié mercredi.

Le 21 mars, la direction du CISSS avait remis une lettre à chacun des résidents pour indiquer que la mesure de confinement était obligatoire.

Toutefois, le 24 mars, en soirée, la direction du CISSS avait été «mise au fait que certains résidents ne respecteraient pas cette directive de confinement», peut-on lire dans le communiqué.

Afin d’éviter que d’autres résidents transgressent les règles de confinement, la direction du CISSS affirme avoir mis en place plusieurs mesures à la résidence Eva.

Des agents de sécurité sont sur place jour et nuit, un mécanisme de surveillance électronique a été installé sur les portes, les entrées et les sorties des employés et des résidents sont contrôlées et un patrouilleur de la Sûreté du Québec est en poste tous les jours dans le stationnement de la résidence.

Mardi, le premier ministre François Legault a interdit aux personnes âgées qui habitent en résidence de sortir.

«Je sais que c’est une mesure qui est dure, mais c’est une mesure qui est nécessaire», a commenté M. Legault, qui veut à tout prix éviter de voir le virus se propager dans ces résidences habitées par des gens souvent plus fragiles.