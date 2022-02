Selon Jean-Yves Duclos, la manifestation des camionneurs est devenue une occupation

La présence prolongée des camionneurs à Ottawa n’est plus une manifestation, mais bien une occupation.

C’est ainsi que s’est exprimé le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, vendredi matin, ajoutant que les différents manifestants qui refusent de quitter s’approchent de l’illégalité, reprenant ainsi l’expression utilisée la veille par le premier ministre Justin Trudeau.

Le ministre Duclos a fait valoir que le message des manifestants a été bien compris, mais qu’il était maintenant temps de rentrer chez eux et de laisser les citoyens d’Ottawa et de Gatineau reprendre une vie normale.

Cependant, il n’est pas question pour autant d’abandonner toutes les mesures sanitaires comme le réclament les manifestants. Les responsables de la santé publique du Canada, les docteurs Theresa Tam et Howard Njoo, aux côtés du ministre Duclos, ont fait valoir que le nombre de cas et d’hospitalisations étaient toujours en hausse dans les provinces de l’Ouest.

Le nombre de cas continue de se chiffrer à quelque 10 000 nouvelles infections par jour au Canada et, bien que la vaccination progresse bien, elle demeure incomplète, notamment chez les 5 à 11 ans.

Encore en hausse dans l’Ouest

Les deux médecins de santé publique faisaient le point avec le ministre Duclos sur la pandémie. Ils ont expliqué que le Québec et l’Ontario, qui ont été frappés par la vague Omicron avant les provinces de l’Ouest, semblent avoir atteint des plateaux, ce qui est une bonne nouvelle, mais que les hôpitaux demeuraient sous très haute pression avec une occupation de cas de COVID qui dépasse toujours les capacités initialement planifiées pour y faire face.

À l’opposé, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique continuent d’encaisser une augmentation des hospitalisations et le plateau n’y est pas encore atteint. Interrogée quant à savoir si la Saskatchewan et l’Alberta, qui ont annoncé des allègements de leurs mesures sanitaires, allaient trop vite, la docteure Tam n’a pas voulu s’avancer, estimant que les provinces sont les mieux placées pour déterminer la capacité de leur réseau hospitalier.

Quant à la montée du sous-variant Omicron BA.2, le docteur Njoo a indiqué qu’il représentait environ 8 % des nouveaux cas, mais si l’on estime qu’il est probablement plus contagieux que l’Omicron lui-même, les données sont encore insuffisantes pour en déterminer la virulence ou la résistance potentielle aux vaccins.