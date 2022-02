Selon le Dr Boileau, près de 50 % des Québécois infectés par la COVID-19

MONTRÉAL — Près de la moitié des Québécois auraient été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau.

Le Dr Boileau estime également que depuis le début du mois de décembre, deux millions de personnes ont eu la COVID-19, si bien que 25 % de la population aurait été infecté récemment.

«Et si on ajoute le nombre de personnes infectées au cours des quatre vagues précédentes, on dépasse le 40 % et on s’approche du 50 %, sinon on y touche.»

C’est ce qu’a indiqué le directeur national de santé publique par intérim lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Le Dr Boileau a également déclaré que quatre millions de Québécois avaient obtenu une troisième dose du vaccin contre la COVID-19, dont un million depuis le 1er janvier.

Il était accompagné mercredi de la conseillère médicale stratégique de la Direction générale du MSSS, Marie-France Raynault, et du médecin microbiologiste au MSSS Jean Longtin.