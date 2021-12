Selon les renseignements américains, la Russie prépare une offensive en Ukraine

WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est engagé vendredi à rendre «très, très difficile» une action militaire de la Russie en Ukraine, alors que les services de renseignement américains ont déterminé que les Russes planifient actuellement une éventuelle offensive militaire qui pourrait commencer dès le début de 2022.

Les nouvelles conclusions des services de renseignement estiment que les Russes prévoient de déployer environ 175 000 soldats et que près de la moitié d’entre eux sont déjà à proximité de la frontière ukrainienne, selon un responsable de l’administration Biden qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

Le fonctionnaire a également ajouté que les plans prévoient le déplacement de 100 groupes tactiques de bataillons ainsi que des blindés, de l’artillerie et des équipements.

Cela intervient alors que la Russie a intensifié ses demandes à M. Biden afin de garantir que l’Ukraine ne sera pas autorisée à rejoindre l’alliance de l’OTAN.

Les responsables du renseignement ont également constaté une augmentation des efforts de propagande de la Russie par le biais de mandataires et de médias pour dénigrer l’Ukraine et l’OTAN avant une invasion potentielle, a ajouté le fonctionnaire.

Interrogé sur les conclusions des services de renseignement alors qu’il se rendait à Camp David vendredi soir, M. Biden a réitéré ses préoccupations concernant les provocations russes.

«Nous sommes conscients des actions de la Russie depuis longtemps et je m’attends à ce que nous ayons une longue discussion avec M. Poutine», a déclaré Joe Biden.

Les risques d’une telle manœuvre pour Vladimir Poutine, s’il allait jusqu’au bout d’une invasion, seraient énormes.

Des responsables et d’anciens diplomates américains affirment que si le président russe prépare le terrain pour une éventuelle invasion, l’armée ukrainienne est mieux équipée et préparée aujourd’hui qu’au cours des dernières années, et les sanctions dont l’Occident menace la Russie porteraient gravement atteinte à son économie.

On ne sait toujours pas si Vladimir Poutine a l’intention de mener à bien ce qui serait une offensive risquée.

Le Kremlin a indiqué vendredi que M. Poutine chercherait à obtenir des garanties contraignantes empêchant l’expansion de l’OTAN en Ukraine lors de son entretien avec M. Biden. Mais le président américain a cherché à écarter cette demande.

«Je n’accepte la ligne rouge de personne», a déclaré Joe Biden.

Les réactions de l’Ukraine

Pendant ce temps, les responsables ukrainiens ont également averti que la Russie pourrait envahir le pays le mois prochain. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré vendredi aux législateurs que le nombre de troupes russes près de l’Ukraine et en Crimée annexée par la Russie était estimé à 94 300, avertissant qu’une «escalade à grande échelle» était possible en janvier. Les responsables du renseignement américain estiment que près de 70 000 soldats sont déployés près de la frontière, selon un document de renseignement non classifié obtenu vendredi par l’Associated Press.

Les conclusions des services de renseignement ont été rapportées pour la première fois par le Washington Post.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré cette semaine que les États-Unis «ont clairement fait savoir au Kremlin que nous répondrons de manière résolue, notamment par une série de mesures économiques à fort impact que nous nous sommes abstenus d’utiliser dans le passé».

Il n’a pas précisé quelles sanctions étaient envisagées, mais l’une d’entre elles pourrait consister à couper la Russie du système de paiements internationaux SWIFT. Le Parlement de l’Union européenne a approuvé en avril une résolution non contraignante visant à exclure la Russie du système SWIFT si ses troupes envahissaient l’Ukraine.

Une telle mesure contribuerait largement à bloquer les entreprises russes dans le système financier mondial. Les alliés occidentaux auraient envisagé une telle mesure en 2014 et 2015, lors de précédentes escalades des tensions sur l’Ukraine dirigées par la Russie.

Certains responsables du gouvernement américain affirment toutefois que le président russe pourrait également chercher à attirer l’attention et à obtenir des concessions de M. Biden et d’autres dirigeants occidentaux en utilisant l’escalade militaire pour forcer la Russie à reprendre un rôle central dans les affaires mondiales, comme à l’époque de l’Union soviétique.

«Ils envient sérieusement le statut de superpuissance et la parité avec les États-Unis qui existait pendant la guerre froide. C’est de cela qu’il s’agit», a déclaré John Herbst, ancien ambassadeur américain en Ukraine.

Une invasion est possible, mais plus probablement, «ils provoquent une crise, ils obtiennent des concessions de notre part, puis ils réduisent la crise. Pas vrai ? Et c’est, je pense, probablement leur objectif», a ajouté M. Herbst vendredi.