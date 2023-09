Selon Marc Garneau, le Canada doit se rapprocher de la Corée du Sud

OTTAWA — L’ancien ministre des Affaires étrangères Marc Garneau estime que le Canada devrait chercher à resserrer ses liens avec la Corée du Sud. Selon lui, les deux pays pourraient s’entraider pour accroître leur influence dans la région indo-pacifique stratégiquement importante.

M. Garneau doit nommé le mois prochain coprésident canadien du Forum Canada-Corée, un groupe qui se consacre à stimuler les échanges commerciaux et scientifiques entre les deux pays.

Dans une entrevue, l’ancien ministre libéral a déclaré que la stratégie indo-pacifique du Canada l’aide à faire des progrès dans ses partenariats avec d’autres pays de la région, mais que les tensions récentes avec l’Inde montrent la nécessité d’établir d’autres liens.

Le Canada et la Corée du Sud ont resserré leurs liens commerciaux depuis qu’ils ont signé un accord commercial il y a près de dix ans.

La Corée du Sud investit notamment dans la production de batteries pour véhicules électriques au Canada tout en espérant importer davantage de matières premières et de gaz naturel liquéfié.

M. Garneau a déclaré que les deux pays pourraient développer beaucoup plus d’échanges commerciaux et qu’Ottawa devrait profiter du fait que la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis nouent des liens plus étroits entre eux face à un gouvernement de plus en plus perturbateur en Chine.

Il a ajouté qu’Ottawa doit rattraper ses alliés et être plus présent dans la région, arguant qu’Affaires mondiales Canada possède moins d’expertise en Asie que les pays pairs du Canada.