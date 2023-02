Semaine de relâche: prudence en motoneige et en quad, rappelle la SQ

MONTRÉAL — Avec la Semaine de relâche qui s’amorce pour des milliers d’élèves et d’étudiants, plusieurs familles ont planifié des vacances ou des activités, notamment à l’extérieur.

La Sûreté du Québec (SQ) profite de l’occasion pour rappeler que la prudence reste de mise quant aux activités récréotouristiques pratiquées en famille, comme en motoneige ou en véhicule hors route (VHR).

Par exemple, «il n’est pas permis d’attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière une motoneige ou un quad. C’est une action imprudente, selon un article de la loi sur les véhicules hors route et l’amende prévue est de 450$», souligne la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec, en entrevue.

Il est permis d’avoir des passagers dans une carriole à l’arrière, mais celle-ci doit être bien attachée et avoir des lumières qui s’actionnent au freinage.

Le port du casque est obligatoire, même pour les enfants, à défaut là aussi d’une contravention de 350$.

«En cette semaine de relâche, beaucoup de monde va amener des enfants en motoneige. On veut rappeler qu’il est interdit d’installer un enfant devant vous sur une motoneige ou un quad (…) Le passager doit avoir une place aménagée pour lui, donc derrière le conducteur. Les pieds de l’enfant doivent reposer sur un marchepied afin que ce soit sécuritaire», rappelle la porte-parole de la SQ. Là aussi, l’amende est salée pour les contrevenants, soit de 350 $.

Laisser un jeune de moins de 16 ans conduire un véhicule hors route est également proscrit à l’extérieur d’un terrain privé familial. Même si l’amende est de 450$, il s’agit pourtant d’une infraction que les policiers constatent souvent.

Évidemment, il est possible d’avoir du bon temps en profitant des activités hivernales. En ce qui concerne les activités récréotouristiques, il suffit de respecter certaines consignes de base, comme de circuler sur les sentiers et éviter les plans d’eau non balisés.

«L’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque très important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. On rappelle aux gens de respecter les limites de vitesse et d’adapter leur conduite en fonction des sentiers et de la visibilité, de toujours maintenir allumés les phares de leur véhicule hors route et de toujours s’informer de l’état du réseau avant de partir en randonnée», affirme la sergente Catherine Bernard.