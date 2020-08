Sénégal: Fatima Houda-Pepin n’est plus déléguée générale du Québec

QUÉBEC — Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a mis fin jeudi au mandat de Fatima Houda-Pepin à titre de déléguée générale du Québec à Dakar, au Sénégal.

Un processus de remplacement sera entrepris sous peu afin de désigner la personne qui succèdera à Fatima Houda-Pepin.

Le ministère ajoute dans un bref communiqué que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, les détails de cette décision administrative sont confidentiels.

Cependant, il y a six mois, La Presse Canadienne rapportait que dès son entrée en fonction, l’automne dernier, Mme Houda-Pepin avait éprouvé des difficultés à gérer le personnel mis à sa disposition et que le ministère avait dû intervenir deux fois en dépêchant des équipes à Dakar, notamment pour calmer le jeu et vérifier le bien-fondé de plaintes formulées à son endroit.

Mme Houda-Pepin n’avait pas donné sa version des faits.

On ignore si ces informations ont un lien avec la décision du ministère de mettre fin à son mandat.

Fatima Houda-Pepin, une ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale, a été élue députée du Parti libéral (PLQ) dans La Pinière, en Montérégie, en 1994 et a été réélue en 1998, en 2003, en 2007, en 2008 et en 2012. Elle a siégé comme indépendante à partir de janvier 2014 avant d’être défaite aux élections.