S’engager pour le climat: une nouvelle plateforme pour les entreprises montréalaises

MONTRÉAL — Partenariat climat Montréal (PCM) encourage les entreprises de la métropole à s’engager pour l’environnement sur sa nouvelle plateforme en ligne.

Le contrat, lancé la semaine dernière, permet aux organismes de choisir parmi une liste d’actions concrètes, ou même d’en proposer de nouvelles.

On y retrouve des mesures comme «électrifier l’ensemble de sa flotte commerciale», installer ses nouveaux locaux «à moins de 400 mètres des transports collectifs», «financer annuellement des projets de verdissement» ou «intégrer des critères climatiques dans les différents portefeuilles de son organisation».

«Peu importe où on est maintenant, on peut embarquer dans la vague et commencer quelque part», a fait valoir Vanessa Lyssan, responsable communication et engagement à PCM, lors d’une conférence virtuelle jeudi.

«Des fois, on ne sait plus trop par quel bout le prendre, ce grand projet de transition climatique, a-t-elle dit. Nous, on propose quelques actions clés (…) où on a une garantie qu’il va y avoir un impact concret en bout de ligne.»

Ceux qui décideront de devenir «partenaires d’action» devront respecter des échéances et «rédiger un compte-rendu annuellement», en échange de quoi PCM s’engage à «trouver toutes sortes de manières de vous donner de la visibilité».

Pour l’instant, personne ne s’est encore mouillé, un constat qui ne surprend pas Mme Lyssan. «Nous ne nous attendons pas à avoir des engagements qui vont être pris dans les deux premières semaines du lancement», a-t-elle expliqué, comme «ce ne sont pas des actions qu’on prend à la légère». «Ce sont souvent des actions qui requièrent un haut niveau d’approbation, qu’il faut aller présenter à son conseil d’administration.»

Le Partenariat climat Montréal est un regroupement de «forces économiques, philanthropiques, institutionnelles et communautaires» dont le but est d’aider Montréal à atteindre sa cible de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030. Parmi sa vingtaine de membres, on retrouve des représentants d’Hydro-Québec, du Port de Montréal, des Aéroports de Montréal, de Desjardins, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de la Ville elle-même.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.