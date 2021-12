Senneterre: le CISSS maintient que le décès de Richard Genest était inévitable

La direction du CISSS d’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) maintient fermement sa position: le décès de Richard Genest, survenu dans la nuit de lundi à mardi, n’aurait pas pu être évité même si l’urgence du CLSC de Senneterre avait été ouverte. Au contraire, soutient-elle, le fait de passer par le CLSC aurait retardé son transport d’abord à l’hôpital de Val-d’Or et ensuite vers l’hôpital d’Amos.

En conférence de presse, jeudi après-midi, la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, a aussi maintenu que la décision initiale du Bureau du coroner de ne pas tenir d’enquête était la bonne compte tenu des conclusions de la revue diligente du dossier, mais que celui-ci a modifié sa position à la suite des nombreux questionnements sur les circonstances de ce décès.

1h10 pour avoir une ambulance

Par ailleurs, le directeur des services préhospitaliers d’urgence, le docteur Jean-Guy Ricard, conteste les affirmations du fils de M. Genest selon lesquelles l’ambulance a mis 1h30 à arriver au domicile de M. Genest une fois l’appel d’urgence placé. Selon les données recueillies par le CISSS, c’est plutôt 1h10 qu’il faut compter.

Ce retard s’explique d’une part parce qu’il a fallu faire venir une ambulance de la municipalité voisine de Barraute, le seul véhicule disponible à Senneterre étant déjà mobilisé pour le transport d’un autre patient vers Val-d’Or. Par contre, Barraute ne se trouve qu’à une trentaine de kilomètres de Senneterre, mais le docteur Ricard a précisé que l’on n’avait pas accordé la priorité d’urgence à M. Genest à la suite de son appel en raison des symptômes qu’il décrivait. Dans ces conditions, on ne voulait pas laisser Barraute à découvert.

C’est à la suite d’un appel de réévaluation, 30 minutes plus tard, que la priorité a été rehaussée au plus haut niveau et de là, il a fallu 34 minutes à l’ambulance pour se rendre au domicile de la victime pour l’emmener à Val-d’Or.

Une urgence ouverte n’aurait rien changé

M. Genest a été ensuite transféré de l’hôpital de Val-d’Or à celui d’Amos parce que sa condition, une fissure de l’aorte «grave et subite», exigeait des soins plus spécialisés, en l’occurrence une chirurgie d’urgence. Le directeur des services professionnels du CISSS-AT, le docteur François Aumond, affirme que même si l’urgence de Senneterre avait été ouverte, celle-ci n’aurait pas envoyé M. Genest directement à Amos, mais bien à Val-d’Or, les capacités diagnostiques du CLSC n’étant pas en mesure de déterminer la gravité de la condition d’un tel patient.

Richard Genest, âgé de 65 ans, avait commencé à se plaindre lundi de maux de ventre qui devenaient de plus en plus douloureux à mesure que la journée avançait. Les douleurs sont devenues insupportables durant la nuit et il a appelé une ambulance. Après le trajet vers Val-d’Or et le transfert à Amos, il est décédé dans l’ascenseur de l’hôpital alors qu’on l’emmenait vers une salle d’opération où toute une équipe l’attendait.

L’urgence du CLSC de Senneterre est fermée de 16h à 8h depuis le 18 octobre dernier dans le cadre de la «réorganisation» annoncée par le CISSS-AT et appuyée par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le décès de M. Genest a semé la consternation dans la communauté qui n’a jamais accepté cette fermeture.