Senneterre: Québec doit investir, dit le dirigeant de l’entreprise ambulancière

SENNETERRE, Qc — Le décès de Richard Genest, qui n’a pu être soigné à l’urgence fermée du CLSC de Senneterre en Abitibi-Témiscamingue, démontre qu’il faut investir «immédiatement» dans les services préhospitaliers d’urgence, plaide Maxime Laviolette, directeur général de l’entreprise ambulancière qui était responsable du transport du patient.

M. Genest, âgé de 65 ans, avait dû être transporté sur 135 km en ambulance mardi parce que l’urgence de l’hôpital de Senneterre est fermée de 16h00 à 8h00 depuis le 18 octobre. Avant l’arrivée des ambulanciers, il aurait attendu plus d’une heure. L’homme de 65 ans qui souffrait d’une douleur au ventre est décédé dans l’ascenseur de l’hôpital d’Amos alors qu’on l’emmenait vers une salle d’opération où toute une équipe l’attendait.

Cette histoire démontre les conséquences du manque de couverture ambulancière, selon M. Laviolette. «La balle n’est clairement plus dans le camp des CISSS, CIUSSS ou des entreprises ambulancières, réagit-il dans un communiqué. Le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat du Conseil du Trésor doivent investir immédiatement dans les services préhospitaliers d’urgence.»

Il souligne que le problème est aigu dans les zones ambulancières où les paramédics sont sous des horaires de faction. Ces professionnels sont de garde à leur domicile 24 heures sur 24 pendant sept jours plutôt qu’être déjà à bord du véhicule ambulancier.

Comme le coroner mène une enquête, M. Laviolette a dit qu’il n’accorderait pas d’entrevue et qu’il s’en tiendrait à ses déclarations écrites.

L’opposition dénonce

Après avoir décidé qu’il n’y aurait pas d’enquête, le Bureau du coroner a dit, jeudi, qu’une enquête avait été ouverte. La direction du CISSS d’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a affirmé jeudi que le décès de M. Genest était inévitable et que sa condition présentait un faible taux de survie. La fermeture de l’urgence et l’attente de l’ambulance n’auraient rien changé, selon le CISSS.

À Québec, l’opposition voit l’affaire d’un autre œil. Les trois partis d’opposition jugent que François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, ont leur part de responsabilité dans ce drame. D’autres solutions que la fermeture de l’urgence du CLSC de Senneterre auraient pu être trouvées, selon eux.

Le gouvernement Legault a riposté en laissant entendre qu’il annoncera de nouvelles primes pour le réseau de la santé en région et qu’il fallait du temps avant de former le personnel. «À la grandeur du Québec, on ne peut pas avoir une ambulance à chaque coin de rue», a dit M. Legault en conférence de presse, jeudi.