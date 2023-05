Sept lauréats, dont les Cowboys fringants, reçoivent la médaille d’honneur du Québec

MONTRÉAL — La professeure Micheline Dumont, les athlètes Marie-Philip Poulin et Claude Raymond ainsi que les membres du groupe Les Cowboys fringants se sont réunis lundi soir à Québec pour recevoir la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

Cette distinction «est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement, méritent la reconnaissance des membres de l’Assemblée nationale et de la société québécoise», a indiqué l’Assemblée nationale dans un communiqué.

La Pre Micheline Dumont est une pionnière de l’histoire des femmes au Québec. En quarante ans, elle a publié une dizaine de livres, presque 200 articles et a participé à une quarantaine d’œuvres collectives, dont «L’histoire des femmes du Québec depuis quatre siècles» . La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a remercié l’historienne «pour la prise de conscience que ses travaux ont engendrée».

La capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin Marie-Phillip Poulin a remporté trois médailles d’or et une d’argent lors de divers Jeux olympiques, en plus de trois médailles d’or, sept d’argent et une de bronze au Championnat du monde féminin. «Vous avez fait preuve dune grande détermination en poursuivant votre rêve olympique» et en perçant dans un sport traditionnellement masculin, a salué Mme Roy.

Le joueur de baseball Claude Raymond a été intronisé notamment au Panthéon du sport du Québec et au temple de la renommée des Expos. Il a créé le Fonds Claude-Raymond, qui offre de l’aide financière à des jeunes et des organismes pour promouvoir la pratique sportive. Il est aussi devenu commentateur sportif puis instructeur pour les Expos. Mme Roy a cité «l’exemple inspirant» qu’il représente pour «les jeunes sportifs».

Marie-Annick Lépine, Jérôme Dupras, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay forment le groupe de musique Les Cowboys fringants, auteur de succès comme «Les Étoiles filantes», «Plus rien» et «La Tête haute». Au cours de sa carrière, le groupe a remporté 17 prix Félix et vendu plus de deux millions d’albums au sein de la francophonie. Le groupe «a laissé une empreinte profonde et durable sur notre histoire musicale», a souligné Mme Roy, rappelant aussi son dévouement à la cause environnementale.