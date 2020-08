Sept policiers ont été blessés lors d’une bagarre à Toronto

TORONTO — Sept policiers ont été blessés, dont quatre qui ont dû être hospitalisés, lors d’une manifestation au centre-ville de Toronto, samedi soir.

Le Service de police de Toronto a indiqué que deux personnes avaient été arrêtées. Des accusations pourraient être portées contre elles, mais on en ignore la nature.

L’incident est survenu samedi soir, peu avant 20 h, lorsqu’une personne, qui ne participait pas à la manifestation, a sauté sur une automobile.

Des agents sont alors intervenus, mais une deuxième personne s’en est mêlée et une bagarre a éclaté. Selon la police, une foule hostile a cerné les agents.

Les policiers amenés à l’hôpital ont obtenu leur congé. Ils ont été traités pour des blessures mineures, a dit un porte-parole de la police torontoise, l’agent Edward Parks.

La manifestation n’avait aucun lien avec celle survenue plus tôt qui avait été organisé par le groupe antiraciste Not Another Black Life.