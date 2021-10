Séquelles d’un AVC: la COVID rend les patients hésitants à consulter

MONTRÉAL — La moitié des patients qui vivent avec une maladie du cœur, un déficit cognitif d’origine vasculaire ou les séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC) hésiteraient à aller à l’hôpital en cas de besoin, par crainte d’être infectés par le coronavirus, démontre un nouveau sondage réalisé par Cœur + AVC.

Le but de l’enquête était de comprendre l’incidence de la crise sanitaire sur la santé et le bien-être de ces patients et de leurs aidants; sur la manière dont ces personnes ont géré la situation et se sont adaptées; et sur leurs besoins futurs.

Les deux tiers des participants rapportent que la pandémie a entraîné la modification, le retard ou l’annulation d’au moins un rendez-vous.

La pandémie a toutefois permis d’aussi mettre en lumière le rôle que pourraient être appelés à jouer les rendez-vous virtuels une fois que la crise sanitaire sera terminée.

Plus de huit participants à l’enquête sur dix indiquent ainsi avoir profité d’un rendez-vous virtuel depuis le début de la pandémie; dans 60 % des cas, le rendez-vous virtuel était la seule option disponible. Mais six participants sur dix ont estimé que ces rendez-vous virtuels étaient aussi efficaces que les rendez-vous en personne, et 80 % des participants les ont jugés pratiques.

Les plus grands obstacles signalés par les personnes vivant avec une maladie du cœur, un déficit cognitif d’origine vasculaire ou les séquelles d’un AVC sont le sentiment d’isolement et le manque de soutien informel, les habitudes de vie malsaines et l’accès difficile aux services de santé.

Les plus grands facilitateurs pour ces personnes ont été la disponibilité des amis et de la famille, la participation à des activités physiques et à des loisirs en toute sécurité, ainsi que leur propre résilience et capacité d’adaptation.

Le sondage s’est déroulé du 23 mars au 26 avril 2021 avec un total de 3016 participants.