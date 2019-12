Série d’incendies criminels dans des fermes et des cabanes à sucre en Montérégie

Deux suspects ont été arrêtés tôt lundi à la suite de six incendies criminels allumés tôt lundi dans des bâtiments de ferme et des cabanes à sucre de Frelighsburg et Saint-Armand, en Montérégie.

Les événements se sont déroulés très rapidement. La Sûreté du Québec (SQ) a rapporté que les incendies ont été signalés dès 4h. Les suspects avaient été arrêtés à 7h30.

Il n’y a pas eu de blessés, a précisé Béatrice Dorsainville, une porte-parole de la SQ.

L’équipe des crimes majeurs de la SQ est responsable de l’enquête.