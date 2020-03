Services de garde en milieu familial CSQ: moyens de pression plus lourds envisagés

MONTRÉAL — Les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial syndiquées à la CSQ se prononceront dimanche sur des moyens de pression plus lourds, elles qui ouvriront déjà leurs portes 1 heure 30 plus tard ce vendredi.

Pour l’occasion, en cette Journée internationale des droits des femmes, les syndiquées tiendront leurs assemblées en même temps dans 14 villes avant de se prononcer sur ces moyens de pression plus lourds — à moins qu’une entente de principe soit conclue avec le ministère de la Famille d’ici là.

Et vendredi matin, la «grève progressive» qu’elles ont déjà entamée se poursuivra. Elles ouvriront donc leurs portes 1 heure et 30 minutes plus tard qu’à l’habitude. Ce mouvement avait été lancé le 31 janvier par une grève de 15 minutes, puis chaque vendredi depuis, les portes sont ouvertes plus tard, 15 minutes à la fois.

Le mandat de grève qui avait déjà été adopté prévoyait également une demi-journée de grève et une journée de grève, mais la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance de la CSQ, Valérie Grenon, a précisé jeudi que les nouveaux moyens de pression sur lesquels ses membres se prononceront dimanche seront plus lourds encore.

Néanmoins, les négociations se poursuivent avec le ministère de la Famille et elle espère un dénouement plus heureux.