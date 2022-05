Services de garde: la valorisation de la formation collégiale réclamée par la CSQ

MONTRÉAL — La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) profite de la Semaine des services éducatifs à la petite enfance qui s’amorce pour dénoncer le manque de places en services de garde et le contexte de pénurie de main-d’œuvre dans le réseau.

La CSQ reproche d’ailleurs au gouvernement Legault de multiplier les initiatives de formations courtes pour pallier la pénurie au lieu de favoriser la formation collégiale et de multiplier les passerelles menant vers la formation technique.

«Nous sommes conscients que la pénurie affecte aussi le réseau de la petite enfance, mais pour attirer la relève (…) cela passe nécessairement par la valorisation et l’amélioration des conditions de travail. Nous avons bon espoir que les négociations à venir dans le secteur des CPE et des milieux familiaux régis et subventionnés contribueront à améliorer la situation », a déclaré Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ, par voie de communiqué dimanche.

Selon elle, que les services éducatifs en milieu familial devraient se retrouver davantage au cœur de la stratégie du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour répondre rapidement aux besoins des familles du Québec.

Pour sa part, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon, souligne qu’en vertu des décrets mis en œuvre dans le cadre de l’urgence sanitaire, les intervenantes en CPE doivent composer avec un nombre réduit d’éducatrices qualifiées sur le plancher.

La pandémie aurait aussi exacerbé l’exode de Responsables en service éducatif en milieu familial (RSE), selon le syndicat.

«Le manque de relève pour le réseau est criant et cause une pression accrue sur les intervenantes en place, et ce, dans tous les corps d’emploi», soutient Mme Grenon.

«Il faut agir promptement pour passer au travers de la tempête à court terme, mais il faut penser dès maintenant à faire la promotion de la profession auprès des jeunes du secondaire pour l’avenir de notre métier pour les prochaines années», a-t-elle précisé.

Toujours au sein de la CSQ, la présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), Lucie Piché, soutient que la Technique d’éducation à l’enfance (TÉE) s’est dégarnie du tiers de ses effectifs depuis 2016. À peine une étudiante sur deux complète son parcours en cinq ans, selon ses données.

«La prolifération des formations courtes en petite enfance inquiète les enseignantes et enseignants de cégep en TÉE, pour qui le DEC devrait être la référence en petite enfance afin de maintenir des services de qualité», a souligné Mme Piché.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

La Semaine des services éducatifs à la petite enfance se déroule du 29 mai au 4 juin.