Services essentiels: le ministre Boulet toujours en réflexion

MONTRÉAL — Le ministre du Travail, Jean Boulet, n’a toujours pas tranché à savoir s’il interviendra ou non quant au maintien des services essentiels, lors d’une grève dans une société de transport en commun.

«On est encore en train d’examiner, d’analyser et de voir les impacts et on va annoncer (quelque chose) le cas échéant», a-t-il répondu en entrevue avec La Presse Canadienne.

La question du maintien des services essentiels lors d’une grève dans le transport en commun est revenue dans l’actualité lorsque, à la surprise générale, il n’y a eu aucun service essentiel lors de la grève des chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de la capitale, à Québec, au début du mois de juillet.

Dans les faits, le ministre est confronté à l’arrêt Saskatchewan, un jugement majeur en droit du travail, rendu par la Cour suprême du Canada en janvier 2015.

Celle-ci avait alors statué que le droit de grève faisait partie intégrante de la liberté d’association, protégée dans nos chartes des droits. «Ça a conféré une valeur constitutionnelle au droit de grève», a rappelé le ministre.

Il est ainsi devenu plus difficile pour tout gouvernement de limiter le droit de grève. «C’est pour ça que toute restriction au droit de grève doit être interprétée restrictivement», a expliqué le ministre Boulet.