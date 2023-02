Services sexuels de mineures: demande d’action collective contre Robert Miller

MONTRÉAL — Un cabinet d’avocats montréalais a déposé une demande d’action collective contre un éminent homme d’affaires québécois accusé d’avoir payé des mineures pour des services sexuels.

Groupe de droit des consommateurs représente la demanderesse principale, une Montréalaise qui avait 17 ans au moment où elle aurait rencontré Robert G. Miller et qui l’aurait vu environ 10 fois pour des relations sexuelles sur une période de deux ans.

La poursuite vise Miller et la société montréalaise qu’il a aidé à fonder, Future Electronics, pour 1,5 million $ en dommages-intérêts punitifs par victime présumée.

Plus tôt ce mois-ci, Miller a annoncé qu’il quittait son poste de président et chef de la direction de l’entreprise pour se concentrer sur la protection de sa réputation au cœur d’allégations – rapportées d’abord par Radio-Canada et CBC – selon lesquelles il aurait donné de l’argent et des cadeaux à des filles âgées de 14 à 17 ans en échange de services sexuels entre 1994 et 2006.

Miller a nié les allégations, les décrivant dans une déclaration comme «malveillantes» et «fausses». Plusieurs tentatives pour joindre l’homme d’affaires jeudi ont été infructueuses.

Future Electronics n’a pas immédiatement répondu à une demande pour commenter l’action en justice, et aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Jeffrey Orenstein, l’avocat pour la poursuite, encourage les gens à se manifester et assure l’anonymat à toute personne qui décide de participer à l’action collective.