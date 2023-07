Seulement deux amendes infligées en quatre ans pour des bateaux abandonnés au Canada

OTTAWA — Seules deux amendes ont été infligées en vertu d’une loi fédérale datant de quatre ans qui visait à obliger les propriétaires de bateaux à ne pas abandonner leurs navires lorsqu’ils font naufrage ou atteignent la fin de leur vie utile.

La députée néo-démocrate de l’île de Vancouver Lisa Marie Barron estime que ce n’est pas suffisant.

Le gouvernement libéral avait promis qu’il cesserait d’accorder un laissez-passer gratuit aux propriétaires de bateaux qui laissent leurs vieux navires sales dans les ports et les voies navigables canadiennes.

Plus de 1700 bateaux figurent désormais dans une base de données fédérale des navires abandonnés et naufragés, et des centaines d’autres sont ajoutés chaque année.

Un surintendant de la Garde côtière canadienne affirme que 500 bateaux ont été retirés depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, en juillet 2019. Mais Paul Barrett soutient que jusqu’à ce printemps, la Garde côtière n’était pas équipée pour infliger des amendes aux propriétaires de ces navires.

La Garde côtière a imposé sa toute première amende fin juin pour un bateau dangereux qui s’était échoué en mars, tandis que Transports Canada a imposé une seule amende pour un bateau abandonné en Nouvelle-Écosse en 2021.