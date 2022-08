Sherbrooke: 5 arrestations pour des agressions qui ont fait 6 blessés le 20 août

SHERBROOKE, Qc — La police de Sherbrooke a procédé mercredi matin à l’arrestation de cinq hommes âgés de 18 à 23 ans pour leur implication présumée dans les brutales agressions qui se sont produites le 20 août dernier, au centre-ville.

Des enquêteurs du Service de police de Sherbrooke (SPS) devraient soumettre les cinq suspects à des interrogatoires. Ils risquent des accusations criminelles de voies de fait causant des lésions et de vol qualifié.

Les suspects ont été arrêtés lors de perquisitions. La police signale qu’ils devraient être remis en liberté sous promesse de comparaître au tribunal, mais que d’autres accusations pourraient être déposées à propos de ces affaires.

Lors du premier événement, survenu vers 2h30 dans la nuit du 20 août, trois hommes âgés d’une vingtaine d’années ont été agressés par un groupe d’individus sur la rue Wellington Nord, au centre-ville. L’une des victimes s’est rendue au centre hospitalier pour recevoir des soins pour des blessures mineures, alors que les deux autres, qui ont également été blessées, n’ont pas eu à se rendre au centre hospitalier.

Une quinzaine de minutes plus tard, une bagarre dans un stationnement du centre-ville a fait trois blessés. Deux d’entre elles ont été transportées à l’hôpital pour des blessures sérieuses, mais on ne craint plus pour leur vie.