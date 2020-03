Sherbrooke: aîné recherché pour agression armée à l’aide d’un triporteur

SHERBROOKE, Qc — La police recherche un aîné qui aurait frappé une autre personne avec son triporteur avant de faire des dommages à la voiture de la victime et de quitter les lieux.

L’incident inusité se serait produit mercredi après-midi dernier, vers 14h00, derrière un restaurant de la 13e Avenue, dans l’est de Sherbrooke. On ignore si la victime a été blessée gravement et on ne connaît pas les circonstances qui ont mené à l’incident.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que l’homme recherché s’exprime en français, qu’il est âgé entre 75 et 80 ans, a la peu blanche et porte des lunettes. Au moment des faits reprochés, il était coiffé d’une casquette beige à l’effigie de Hockey Canada, il portait un manteau de duvet rouge et un pantalon noir.

Son triporteur est de couleur bronze.

Le SPS signale que le suspect risque des accusations criminelles d’agression armée, de méfait et de menaces.