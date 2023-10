Sherbrooke: enquête élargie pour trouver un octogénaire disparu depuis plus d’un mois

SHERBROOKE, Qc — Un poste de commandement mobile sera déployé ce mercredi dans l’est de Sherbrooke afin d’aider la police à localiser un octogénaire qui n’a pas été vu depuis plus d’un mois.

Le 6 septembre dernier, Luc Roy, un homme atteint de graves problèmes de santé, a quitté son domicile du secteur de la rue Laure-Conan avec son véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Toyota Rav-4, de modèle récent et de couleur pâle.

Ce jour-là, l’homme âgé de 83 ans a été vu pour la dernière fois vers 17h00 dans le secteur de la rue Virginie-Laflamme, dans l’arrondissement de Fleurimont. Il devait se rendre chez un membre de sa famille, mais il ne s’y est pas présenté.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a été avisé de sa disparition vers 22h50. Les policiers ont ensuite effectué plusieurs démarches de recherche et d’enquête, mais en vain.

Le SPS espère que l’implantation du poste de commandement mobile aidera ses enquêteurs à recueillir auprès de la population des informations permettent de retrouver le disparu. Il sera stationné de midi à 19h00 à l’intersection de la rue King Est et du chemin Duplessis.

Luc Roy a les cheveux gris et les yeux pers. Il mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse environ 180 livres.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau bleu et une casquette blanche.