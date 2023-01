Sherbrooke: la police signale une série de vols d’automobiles depuis un mois et demi

SHERBROOKE, Qc — Une quinquagénaire de Laval a été arrêtée mercredi à Sherbrooke pour une tentative de vol de véhicule et une intrusion survenues la nuit précédente à Sherbrooke.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que depuis le mois de janvier, neuf automobiles ont été volées sur le territoire qu’il patrouille. Neuf autres véhicules avaient été volés sur le même territoire le mois dernier.

On ignore si un lien peut être établi entre la femme de 58 ans arrêtée mercredi et l’un ou l’autre des nombreux vols survenus en moins de six semaines.

La police signale que la plupart des vols se produisent durant la nuit alors que les véhicules sont stationnés au domicile de leur propriétaire. Les véhicules utilitaires sport (VUS) Jeep Wrangler et Honda CRV ont été les modèles les plus fréquemment volés depuis le mois dernier.

À l’instar d’autres services de police, le SPS rappelle aux automobilistes qui possèdent un véhicule doté d’un système informatique pour le démarrage d’éloigner la clef du véhicule de l’entrée principale de la maison pour éviter que les suspects puissent la copier à distance et faire démarrer la voiture.