Sherbrooke: piéton âgé de 69 ans tué mardi lors d’un impact avec un autobus

SHERBROOKE, Qc — Un piéton a perdu la vie en fin d’après-midi, mardi, à Sherbrooke, après avoir été été percuté par un autobus en traversant la rue.

L’impact s’est produit vers 17h00 sur la rue McManamy, dans l’ouest de la ville.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) précise que le décès du piéton âgé de 69 ans a été constaté à l’hôpital. Quant au conducteur de l’autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS), il a été traité pour un choc nerveux.

La police signale que plusieurs témoins ont assisté à la collision; ils ont pu livrer leur version des faits.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont examiné les lieux du drame pendant une partie de la nuit de mercredi. Au lever du jour, on n’écartait aucune hypothèse pour expliquer l’événement, mais aucun élément criminel ne semblait en cause.