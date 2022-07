Shinzo Abe était «un proche ami» du Canada, dit Justin Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit troublé par l’assassinat de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe et affirme que le Canada a perdu un ami proche avec sa mort.

M. Abe a été assassiné plus tôt dans la journée par un homme armé qui l’a atteint par-derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne dans l’ouest du Japon.

M. Abe, 67 ans, qui était le dirigeant du Japon ayant servi le plus longtemps lorsqu’il a démissionné en 2020, s’est effondré, en sang, et a été transporté par avion vers un hôpital voisin où il a ensuite été déclaré mort.

M. Trudeau a dit dans un communiqué qu’il était profondément attristé par la perte de ce qu’il a décrit comme un «grand visionnaire» et a offert ses condoléances à l’épouse de M. Abe et au peuple japonais.

Shinzo Abe est devenu le plus jeune premier ministre du Japon en 2006, mais son premier mandat trop nationaliste s’est brusquement terminé un an plus tard en raison de problèmes de santé.

Il a ensuite remporté six élections nationales à partir de 2012 et a pris une emprise solide sur le pouvoir, renforçant le rôle et la capacité de défense du Japon et son alliance de sécurité avec les États-Unis.