Show des Cowboys Fringants annulé au Festival d’été de Québec à cause de la météo

QUÉBEC — Les Cowboys Fringants n’ont pas été en mesure d’offrir leur spectacle, jeudi soir, au Festival d’été de Québec, à cause de la menace d’orages violents.

Les festivaliers ont été avertis de quitter les lieux alors que le populaire groupe s’apprêtait à présenter son show «carte blanche» sur les Plaines d’Abraham, vers 19h00. Les Cowboys Fringants ont même tenté une chanson a cappella, avant de se faire couper par le message d’évacuation.

Robert Charlebois venait de se produire sur la même scène extérieure.

On pouvait lire sur la page Facebook du festival jeudi soir: «Les prévisions indiquent que les conditions se dégradent plus rapidement que prévu, l’organisation doit annuler ses spectacles extérieurs pour le reste de la soirée de manière préventive. Un système météorologique important est attendu dans les prochaines minutes. Merci de vous diriger calmement vers les sorties, et de vous mettre à l’abri. À demain!»

Il devait s’agir d’un moment précieux entre le groupe et ses admirateurs.

Les Cowboys Fringants avaient annulé le spectacle qu’ils devaient présenter mardi au Festirame à Alma, au Lac-Saint-Jean.

L’organisation du Festirame expliquait que cette absence était due au calendrier de traitements que doit subir le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer de la prostate.