Signez votre carte, lance un grand brûlé qui a eu besoin de multiples greffes de peau

MONTRÉAL — Pour s’assurer que des patients comme Simon Bessette, électrocuté, dont 52 pour cent du corps a subi des brûlures sévères, puissent survivre, le CHUM a mis en place une équipe spéciale qui a réussi en peu de temps à générer une hausse de 182 pour cent des recommandations de dons de tissus humains, dont la peau.

Cette peau a été essentielle pour soigner Simon et pour assurer son rétablissement.

Le jeune homme a subi 50 chirurgies dans le premier mois qui a suivi son accident. Il a eu besoin de nombreuses greffes de peau qui provenaient de dons de tissus, conservés et distribués aux hôpitaux par Héma-Québec.

Aujourd’hui, il étudie en agronomie et se dit extrêmement reconnaissant. Il a ce message pour les Québécois: signez l’endos de votre carte d’assurance-maladie et avisez vos proches que vous souhaitez faire don de vos organes et tissus humains.

Parce qu’ils sont si essentiels, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a revu ses façons de faire pour approcher les familles et discuter avec elles du don. Une équipe de 12 personnes a été formée pour rencontrer les proches et leur parler non seulement des possibilités, mais de tout le bien que le don d’organes peut réaliser.

Depuis la mise en place de cette nouvelle équipe en mai 2018, le CHUM a calculé une hausse de 182 pour cent de ses recommandations de donneurs à Héma-Québec, qui s’en réjouit: l’organisme ne manque pas de tissus humains pour l’instant, mais préfère en avoir plus que moins, en cas d’accidents majeurs. Et puis, cela leur permet de conserver les donneurs de meilleure qualité parmi ceux qui sont recommandés.

Le CHUM traite 75 pour cent des grands brûlés au Québec. L’autre centre de soins spécialisés est situé à Québec.