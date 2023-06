Silvio Berlusconi, ex-dirigeant italien éclaboussé par les scandales, meurt à 86 ans

ROME — Silvio Berlusconi, le magnat des médias milliardaire et vantard qui a été le premier ministre italien le plus longtemps en fonction malgré les scandales liés à ses soirées sexuelles et les allégations de corruption, est décédé, ont rapporté les médias italiens lundi. Il avait 86 ans.

Pour ses admirateurs, l’ancien premier ministre était un homme d’État compétent et charismatique qui a hissé l’Italie sur la scène internationale.

Pour ses détracteurs, il était un populiste qui menaçait de saper la démocratie en utilisant le pouvoir politique comme un outil pour s’enrichir et faire fructifier ses entreprises.

Le parti politique conservateur Forza Italia, qu’il a fondé dans les années 1990, a décliné à mesure que les partis d’extrême droite gagnaient en popularité.

Ce parti était un partenaire de coalition de l’actuelle première ministre Giorgia Meloni, qui a pris le pouvoir l’année dernière.

Lundi, l’agence de presse italienne LaPresse a annoncé le décès de M. Berlusconi.