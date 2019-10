Singh ne soutiendrait d’aucune façon un gouvernement conservateur minoritaire

MONTRÉAL — Présent au congrès national du SCFP à Montréal, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a assuré qu’il ne soutiendrait d’aucune façon un éventuel gouvernement conservateur minoritaire. Il a également ignoré le Bloc québécois dans son allocution devant ce syndicat, malgré l’importance de ce parti au Québec.

Le chef du Nouveau Parti démocratique été reçu en véritable vedette, mercredi, au congrès national du Syndicat canadien de la fonction publique qui se tient toute la semaine à Montréal. Dans son allocution devant les quelque 2500 délégués du SCFP, il a invité les électeurs à ne pas accepter de «concessions dans l’urne».

Le plus grand syndicat du Canada, qui vient de passer le cap des 700 000 membres, ne s’est pas encore penché sur la traditionnelle proposition d’appui au NPD à son congrès; il le fera plus tard cette semaine. Dans le passé, le SCFP a appuyé le NPD. D’ailleurs, l’accueil reçu par son chef au Palais des congrès de Montréal ne laisse planer aucun doute. Il a reçu plusieurs ovations.

Un autre grand syndicat pancanadien, Unifor, a lancé une campagne pour combattre Andrew Scheer, mais sans appuyer nommément un parti.

Dans son allocution devant les congressistes, M. Singh a surtout attaqué le chef libéral Justin Trudeau, puis le Parti conservateur d’Andrew Scheer, et même les verts d’Elizabeth May. Mais il n’a pas prononcé un seul mot sur le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est pourtant une force incontournable au Québec et qui a d’ailleurs souhaité à voix haute obtenir l’appui des syndicats au Québec.