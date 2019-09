Singh promet une aide financière de 30 millions $ pour BC Ferries

VICTORIA — Jagmeet Singh a promis d’augmenter de 30 millions $ l’aide financière fédérale accordée à BC Ferries, une société de traversiers en Colombie-Britannique.

Il en a fait l’annonce à bord d’un navire qui assure la liaison entre Victoria et Vancouver. Selon M. Singh, cet investissement permettra de réduire les coûts de passage pour les familles.

Le chef néo-démocrate courtisait l’électorat de la Colombie-Britannique pour une cinquième journée consécutive. Sa propre circonscription de Burnaby-Sud est située dans cette province.

M. Singh doit s’entretenir samedi après-midi avec l’écrivaine Rupi Kaur

Jusqu’à présent, il a surtout mené campagne en Ontario et en Colombie-Britannique. On ne l’a pas encore vu en Alberta, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador et sur l’Île-du-Prince-Édouard, mais il a promis de se rendre dans chacune de ces provinces avant la date du scrutin.