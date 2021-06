Singh qualifie les libéraux d’«hypocrites» sur la réconciliation avec les Autochtones

OTTAWA — Jagmeet Singh qualifie le gouvernement libéral d’«hypocrite» pour avoir soutenu qu’il voulait réparer les fautes commises par le passé contre les Autochtones, alors qu’il est critiqué sévèrement sur sa gestion d’un certain nombre de dossiers clés qui touchent aujourd’hui les premiers peuples.

Le chef néo-démocrate croit que les libéraux espèrent profiter lundi de la Journée nationale des peuples autochtones pour tourner la page et célébrer leurs réalisations en matière de réconciliation. Or, M. Singh estime que les libéraux devraient plutôt être blâmés pour ce bilan politique.

Les libéraux font face depuis plusieurs semaines à des questions difficiles, notamment après la découverte de ce que l’on croit être les restes de 215 enfants dans des lieux de sépulture non marqués sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Un certain nombre de groupes autochtones ont également sévèrement critiqué le «plan d’action» d’Ottawa pour répondre aux «appels à l’action» du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ils ont déploré son manque de consultations dans sa phase d’élaboration, et qualifié le plan d’action de «fragmenté».

Ottawa était aussi en Cour fédérale, la semaine dernière, pour contester deux décisions du Tribunal canadien des droits de la personne, qui a conclu que le gouvernement fédéral avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants autochtones en ne finançant pas adéquatement les services à l’enfance et à la famille.

Le premier ministre Justin Trudeau a publié lundi sur Twitter une série de messages célébrant les «cultures, langues et traditions florissantes et diversifiées des Premières Nations, des Inuits et des Métis». Mais il a également reconnu qu’il fallait «poursuivre nos efforts pour la vérité et la réconciliation», car «les excuses ne suffisent pas».