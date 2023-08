Singh réclame un autre supplément ponctuel à l’Allocation canadienne pour le logement

OTTAWA — Le chef néo-démocrate estime que le gouvernement fédéral devrait verser 500 $ de prestations supplémentaires aux familles à faible revenu qui ont du mal à payer le loyer.

Jagmeet Singh était à Sooke, en Colombie-Britannique, jeudi, dans le cadre de sa tournée estivale à travers tout le pays, où la crise nationale du logement et l’anxiété persistante concernant le coût de la vie occupent une place centrale.

En entrevue, il a déclaré que les libéraux fédéraux avaient fait un travail «exécrable» face à la crise du logement au pays. Le chef néo-démocrate promet d’exiger la construction de davantage de logements pendant la prochaine session parlementaire.

M. Singh a déclaré que le NPD souhaitait que le gouvernement libéral mette en œuvre une longue liste de politiques publiques, la principale étant un deuxième supplément ponctuel à l’Allocation canadienne pour le logement, pour aider les Canadiens qui consacrent plus du tiers de leur revenu au loyer.

Le premier complément de 500 $, annoncé en septembre 2022 parallèlement à une augmentation temporaire et ponctuelle du remboursement de la TPS, a été distribué juste avant Noël.

Le gouvernement libéral avait prévu une enveloppe de 475 millions $ pour ce programme. Les statistiques publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement indiquent que 815 190 personnes et familles ont demandé cette prestation, pour un coût total de 402 millions $.

La prestation unique de l’aide au logement faisait partie de l’«entente de soutien et de confiance» conclue entre les libéraux et les néo-démocrates en mars 2022.

Cet accord énumère les politiques publiques sur lesquelles les deux partis doivent collaborer, en échange du soutien du NPD au gouvernement minoritaire lors des votes clés aux Communes, pour empêcher de le «faire tomber». L’accord stipule notamment que le gouvernement devrait envisager une deuxième prestation ponctuelle d’aide au logement si les problèmes liés au coût de la vie devaient persister.

M. Singh estime que c’est «absolument» le cas aujourd’hui.

Pas une liste exhaustive

Le chef néo-démocrate soutient que l’accord a fonctionné comme il l’avait espéré, permettant la mise en œuvre de politiques progressistes du NPD, notamment un programme national de soins dentaires pour les enfants des familles à revenu faible ou moyen.

Il a également reconnu que les récentes difficultés rencontrées par les libéraux dans les sondages augmentent l’influence dont dispose le NPD pour obtenir encore plus que ce qui est prévu dans l’accord.

M. Singh soutient que l’accord n’a jamais été censé constituer une liste exhaustive de ce que le NPD exigeait, et il compte bien faire pression sur les libéraux pour en obtenir davantage dans les mois à venir.

Il a notamment déclaré qu’il souhaitait davantage de coopération entre Ottawa, les provinces et les établissements postsecondaires pour construire des logements pour étudiants, ainsi que la mise en place d’un fonds pour acheter des maisons abordables qui ne le seraient plus si elles étaient vendues à des promoteurs et des constructeurs.

M. Singh a déclaré qu’un «fonds d’acquisition fédéral sans but lucratif», pour permettre aux coopératives ou aux fiducies foncières sans but lucratif d’acheter des immeubles locatifs à risque lorsqu’ils sont mis sur le marché, «nous empêcherait de perdre des logements abordables existants».

«Cela éviterait qu’un immeuble soit racheté par un promoteur et que les locataires soient ensuite victimes de rénoviction», a-t-il déclaré.

Les libéraux ont déclaré que le logement était maintenant leur principale priorité, alors que des millions de Canadiens sont confrontés à une hausse des loyers et des coûts hypothécaires, en plus d’un marché immobilier qui a vu les prix des maisons monter en flèche au cours des dernières années.

La plus récente réunion du Cabinet, à Charlottetown en août, a été largement axée sur cette question, mais le gouvernement n’y a annoncé aucune nouvelle politique. M. Singh trouve inacceptable que les libéraux quittent leur retraite ministérielle sans aucune solution concrète mise de l’avant.

De nombreux experts du logement et économistes affirment que le principal problème réside dans le manque fondamental d’offre de logements: il n’y a pas assez d’unités d’habitation dans presque toutes les catégories pour répondre à la demande.