Six ans de prison pour l’homme qui a voulu enlever une gouverneure américaine

GRAND RAPIDS, Mich. — Un homme contrarié par les restrictions sanitaires imposées par l’État a été condamné à un peu plus de six ans de prison mercredi pour avoir planifié d’enlever la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

Ty Garbin a admis son rôle dans le prétendu stratagème quelques semaines après son arrestation l’automne dernier. Il est l’un des six hommes inculpés par un tribunal fédéral, mais le seul à avoir plaidé coupable à ce jour. Ce fut une victoire clé pour les procureurs alors qu’ils tentent de prouver l’élaboration d’un complot étonnant chez les autres accusés.

Garbin s’est excusé auprès de la gouverneure Whitmer, qui n’était pas au tribunal, et de sa famille.

«Je ne peux même pas commencer à imaginer la quantité de stress et de peur que sa famille a ressentis à cause de mes actions. Et pour cela, je suis vraiment désolé», a déclaré au juge le mécanicien aéronautique de 25 ans.

Dans son entente relative au plaidoyer, Ty Garbin a affirmé que les six hommes se sont entraînés dans sa propriété près de Luther, dans le Michigan, construisant une «maison de tir» pour ressembler à la maison de vacances de Mme Whitmer et l’attaquer avec des armes à feu.

Le gouvernement, notant la coopération exceptionnelle de Garbin, a demandé au juge de district américain, Robert Jonker, de lui attribuer le mérite d’avoir aidé les enquêteurs à renforcer leur dossier contre ses coaccusés. Il est susceptible de témoigner à n’importe quel procès.

Le gouvernement a demandé une peine de prison de neuf ans, mais le juge a plutôt opté pour une peine de six ans et demi.

Garbin «n’a rien laissé de côté», a déclaré le procureur adjoint des États-Unis, Nils Kessler. «Il disait: « nous avions prévu de le faire et j’en faisais sciemment partie ». Il s’est assis pendant des heures pour répondre à toutes nos questions.»

En effet, l’avocat de la défense Gary Springstead a indiqué au juge que Garbin «va être un témoin-vedette» contre les autres.

«Ty Garbin a témoigné devant le grand jury à l’appui de l’acte d’accusation qui l’a amené à être inculpé. Il est réellement, généralement et sincèrement désolé», a déclaré Mark Satawa, un autre avocat de la défense.

Lorsque l’affaire d’enlèvement a été révélée en octobre dernier, la gouverneure démocrate, Gretchen Whitmer, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, affirmant que son refus de dénoncer les groupes d’extrême droite avait inspiré des extrémistes à travers les États-Unis, dans une période électorale tumultueuse.

Mme Whitmer a écrit une déclaration de la victime au juge, affirmant que «les choses ne seront plus jamais les mêmes».

«Les menaces continuent, a-t-elle déclaré en juin. J’ai regardé par mes fenêtres et j’ai vu de grands groupes de personnes lourdement armées à moins de 30 mètres de chez moi. Je me suis vu pendu en effigie. Il y a quelques jours, lors d’une manifestation, il y avait un panneau qui appelait à « brûler la sorcière. »»

L’année dernière, la gouverneure a imposé d’importantes restrictions aux déplacements personnels et à l’économie en raison de la COVID-19, bien que de nombreuses mesures aient depuis été levées. Le Capitole du Michigan était le lieu de rassemblements, y compris ceux avec des manifestants armés appelant à la destitution de la gouverneure.

«Les complots et les menaces contre moi, aussi inquiétants soient-ils, ne pouvaient pas me dissuader de faire tout ce que je pouvais pour sauver autant de vies que possible en écoutant des experts médicaux et sanitaires, a affirmé Gretchen Whitmer. Pour moi, c’est très simple : cela devait être la priorité.»