Six candidats sont finalement en lice pour diriger le Parti conservateur du Canada

OTTAWA — Le Parti conservateur du Canada a confirmé que six candidats ont été validés pour la course à la direction du parti après avoir franchi les derniers obstacles pour faire inscrire leur nom sur le bulletin de vote.

Pierre Poilievre, le porte-parole conservateur en matière de finances dont les rassemblements ont parfois attiré des milliers de personnes, et Jean Charest, l’ancien premier ministre du Québec aimé des conservateurs plus centristes, sont tous deux candidats dans la course.

Il en va de même pour Patrick Brown, le maire de Brampton, en Ontario, qui fait la promotion de la liberté religieuse et fait des promesses ciblées aux communautés ethniques, et Leslyn Lewis, la députée rurale socialement conservatrice de l’Ontario.

Scott Aitchison, le député ontarien qui s’est engagé à mettre fin à la gestion de l’offre, et Roman Baber, le député provincial indépendant de l’Ontario expulsé du caucus progressiste-conservateur pour son opposition au confinement pendant la pandémie de COVID-19, sont également de la partie.

Les candidats devaient soumettre la totalité des 300 000 $ requis en frais d’inscription et un dépôt de conformité ainsi que les signatures de 500 membres du parti d’ici vendredi dernier pour être vérifiés.

Les conservateurs annonceront leur nouveau chef le 10 septembre.