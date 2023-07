Six corps extirpés d’un tunnel inondé en Corée du Sud en raison des fortes pluies

SÉOUL, Corée, République de — Des secouristes sud-coréens ont retiré six corps de véhicules piégés dans un tunnel inondé, alors que des jours de fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain. Des maisons ont été détruites, des milliers de personnes ont été forcés à évacuer et on rapportait plus de 30 morts, ont affirmé des responsables dimanche.

Près de 400 secouristes, dont des plongeurs, fouillaient le tunnel dans la ville centrale de Cheongju, où une quinzaine de véhicules, dont un bus, ont été emportés par une crue soudaine samedi soir, a fait savoir dans un breffage Seo Jeong-il, chef des pompiers de la ville.

Neuf survivants ont été secourus du tunnel, mais le nombre total de passagers piégés dans des véhicules n’était pas immédiatement clair, a indiqué M. Seo.

La Corée du Sud est frappée par des pluies torrentielles depuis le 9 juillet. Les précipitations ont forcé près de 6000 personnes à évacuer et ont laissé 27 260 foyers sans électricité au cours des derniers jours tout en inondant ou en détruisant des dizaines de maisons, a déclaré le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Les corps retirés des véhicules à Cheongju n’ont pas été immédiatement reflétés dans le bilan officiel du ministère, qui rapportait 26 morts dimanche matin.

L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que certaines régions du pays continueront de recevoir de fortes pluies.

Le président Yoon Suk Yeol, qui était en visite en Ukraine samedi, a demandé au premier ministre Han Duck-soo de mobiliser toutes les ressources disponibles pour répondre à la catastrophe, a indiqué le bureau de M. Yoon.