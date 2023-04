Six corps retrouvés près d’Akwesasne près de la frontière américaine

Le service de police mohawk d’Akwesasne affirme mener une enquête après la découverte de six corps, jeudi en fin d’après-midi, dans le fleuve Saint-Laurent près d’une zone marécageuse, non loin de la communauté située près de la frontière américaine en face de l’État de New York.

La police a indiqué que les recherches étaient arrêtées pour la nuit et doivent reprendre vendredi.

L’unité marine du service policier a fouillé le secteur jeudi soir avec l’aide de la Garde côtière canadienne et du service d’incendie de Hogansburg Akwesasne.

La police mohawk d’Akwesasne a indiqué avoir demandé l’assistance de la Sûreté du Québec et des unités de soutien aérien de la police provinciale de l’Ontario.

«Le premier corps a été retrouvé vers 17h00 dans une zone marécageuse à Tsi Snaihne, Akwesasne, Québec», a déclaré la police dans un communiqué sur Facebook.

La cause des décès reste encore à déterminer, a mentionné la police qui tente également d’identifier les corps et leur statut au Canada.