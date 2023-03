Six écoles ontariennes ont été visées par des menaces de fusillade

BRAMPTON, Ont. — La police régionale de Peel, en Ontario, a ouvert une enquête concernant six écoles secondaires qui ont été visées par des menaces de fusillade en ligne.

Selon la police, les menaces indiquent que quelqu’un a l’intention de fréquenter les six écoles vendredi et de «les tirer».

Les enquêteurs ont été mis au courant des menaces contre les écoles de Brampton et Mississauga le 2 mars.

La police dit qu’elle et les conseils scolaires prennent les menaces au sérieux et ont travaillé sur des plans de sécurité.

Les six écoles concernées sont: l’école secondaire Holy Name of Mary, l’école secondaire Louise Arbour, l’école secondaire St. Thomas Aquinas, l’école secondaire Notre Dame, l’école secondaire Chinguacousy et l’école secondaire Ascension of Our Lord.

La police dit qu’elle tente d’identifier le ou les responsables.