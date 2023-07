Six marques de boissons énergisantes visées par un rappel pour leur teneur en caféine

MONTRÉAL — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procède à un rappel de plusieurs marques de boissons énergisantes distribuées à l’échelle nationale et en ligne.

L’organisme fédéral a publié vendredi un avis dans lequel il explique que les produits visés sont rappelés «en raison de diverses non-conformités liées à la teneur en caféine et aux exigences en matière d’étiquetage».

Les boissons touchées comprennent les «Energy Drink» des marques C4, Fast Twitch, Ghost et Ryse Fuel, ainsi que les produits «Energy Supplement» et «Potent Brain and Body Fuel», respectivement des marques Cocaine et Bang.

Pour chacune de ces boissons, le rappel englobe «toutes les saveurs qui contiennent de la caféine et n’ont pas d’étiquetage bilingue (anglais et français)», précise l’ACIA.

L’agence indique que les produits faisant l’objet d’un rappel devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.

Dans son avis, l’ACIA met en garde contre les niveaux élevés de caféine qui peuvent causer des effets néfastes sur la santé des enfants et des personnes enceintes, qui allaitent et celles qui sont sensibles à la caféine.

Il évoque aussi que faire de l’exercice tout en consommant de la caféine peut entraîner des effets indésirables sur la santé. Les effets secondaires de la consommation excessive de caféine peuvent notamment comprendre de l’insomnie, de l’irritabilité, des maux de tête et de la nervosité.