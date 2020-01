Six morts et plusieurs blessés dans une fusillade en Allemagne

BERLIN — Six personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lors d’une fusillade dans la ville de Rot am See, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a indiqué la police vendredi.

Un suspect a été arrêté et on ne croit pas que d’autres personnes suspectes soient en cavale, a ajouté la police d’Aalen.

«Selon mes informations, il y a six morts et plusieurs blessés», a déclaré le porte-parole de la police, Rudolf Biehlmaier, au diffuseur allemand n-tv.

«Nous travaillons en tenant pour acquis qu’il n’y avait qu’un assaillant.»

M. Biehlmaier a ajouté que les premières informations permettent de croire que le suspect, un citoyen allemand, et au moins une des victimes se connaissaient.

Certaines des victimes appartenaient à une même famille, a-t-il noté.

Rot am See est située à environ 170 kilomètres au nord-ouest de Munich.