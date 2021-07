Six Ontariens ont été «vaccinés» avec la solution saline de dilution du Pfizer

TORONTO — Plus de 200 Ontariens qui avaient été vaccinés dans la région du Niagara sont maintenant contactés pour qu’ils reviennent, parce que six d’entre eux n’ont reçu qu’une injection de la solution saline utilisée pour diluer le vaccin Pfizer contre la COVID-19.

La santé publique de la région du Niagara a indiqué mardi que six personnes avaient reçu une injection de cette substance inoffensive le 16 juin dernier dans une clinique de Port Colborne. Un relevé en fin de journée a en effet révélé que six doses de Pfizer n’avaient pas été administrées, alors qu’un flacon supplémentaire du diluant salin avait été utilisé.

Le docteur Mustafa Hirji, médecin hygiéniste en chef de la région, a admis qu’on ne pouvait pas identifier les six personnes qui n’avaient pas reçu le vaccin. La santé publique peut toutefois circonscrire la fenêtre d’administration, réduisant le champ à 205 personnes, sur les 1148 citoyens qui ont été vaccinés à cet endroit ce jour-là.

Ces quelque 200 personnes ont donc été contactées pour réserver une nouvelle plage de vaccination. La plupart recevront donc une troisième dose, après un intervalle approprié, ce qui, selon le bureau de santé, est tout à fait sécuritaire, sans toutefois offrir d’avantages supplémentaires. Le bureau régional de santé publique a indiqué qu’une enquête avait été menée et que de nouveaux protocoles de suivi des doses et de formation avaient été mis en place, afin notamment de réduire le nombre de personnes visées par un éventuel rappel.

Au moins un autre incident de ce type a été signalé en Ontario depuis le début de la campagne de vaccination. L’agence Mackenzie Health, qui gère des cliniques de vaccination dans la région de York, en banlieue de Toronto, avait informé la population d’une erreur similaire en avril. Les six personnes qui avaient reçu une injection de solution saline par erreur avaient été identifiées et prévenues, a-t-on assuré.

L’Ontario signalait mardi 164 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès liés au virus. Les chiffres de mardi sont basés sur 28 755 tests effectués. On ajoutait par ailleurs au bilan global de la pandémie 80 cas survenus à partir de 2020 et qui sont signalés pour la première fois mardi en raison d’un examen de ses données par la régie régionale de Toronto.

Le gouvernement indiquait mardi que 226 patients étaient hospitalisés aux soins intensifs avec une maladie liée à la COVID-19, dont 161 sous respirateurs. Plus de 215 700 doses de vaccin ont été administrées lundi, pour un total jusqu’ici de plus de 15,9 millions de doses; 78 % des adultes ont reçu au moins une dose et 46 % sont complètement vaccinés en Ontario.