Six personnes blessées dans une collision au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAINTE-ROSE-DU-NORD, Qc — Une collision impliquant deux véhicules sur la route 172, près de Sainte-Rose-du-Nord au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a fait six blessés, dont au moins trois dans un état critique.

L’accident s’est produit jeudi soir, vers 18h, à la hauteur du kilomètre 52. Les deux véhicules auraient fait un face-à-face, selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ).

«On croit qu’à première vue une manoeuvre de dépassement pourrait être à l’origine de la collision», a indiqué le porte-parole de la SQ, le sergent Stéphane Tremblay.

La SQ rapporte qu’il y a eu des blessés parmi les occupants des deux véhicules.

«Il y a eu six transports vers le centre hospitalier et on craignait pour la vie d’au moins trois» de ces personnes, a mentionné le sergent Tremblay.

Des reconstitutionnistes et des enquêteurs de la SQ ont été appelés sur les lieux afin d’éclaircir les circonstances entourant l’accident.