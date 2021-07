Six sites pour accélérer la vaccination au N.-B., dont un salon de quilles à Bathurst

BATHURST, N.-B. — Même si les allées seront fermées, Lynn Vienneau espère que le Bowlarama qu’elle gère sera bondé jeudi.

Le Bowlarama de Bathurst est l’un des six sites au Nouveau-Brunswick qui se transformeront cette semaine en clinique de vaccination contre la COVID-19, dans le cadre d’une campagne menée par le gouvernement pour faire vacciner davantage de Néo-Brunswickois.

À compter de mardi matin, les personnes désirant une première ou une deuxième dose pouvaient s’en procurer au Club d’âge d’or de Grande-Anse, à environ 45 kilomètres à l’est de Bathurst, et samedi, elles pourront se faire vacciner au Bowlarama de Dieppe.

À ce jour, près de 79 pour cent des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin, et près de 42 pour cent étaient complètement vaccinés.

Les données en ligne montrent que le Nouveau-Brunswick a le taux de vaccination à la première dose le plus faible du Canada atlantique, mais le taux le plus élevé de personnes considérées comme complètement vaccinées de la région.

Dans une entrevue mardi, Mme Vienneau a déclaré qu’elle espérait voir beaucoup de gens faire la queue pour une photo au Bowlarama de Bathurst, ajoutant que toute personne qui se fera vacciner recevra une carte-cadeau de 5 $ pour l’arcade.

La Santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19, mardi, et elle a révisé le nombre de cas confirmés de COVID-19.

Deux cas signalés précédemment ont été supprimés du nombre total de cas confirmés au Nouveau-Brunswick, «car ces deux personnes habitent dans une autre administration, où elles seront comptabilisées», a-t-on indiqué. Ces cas avaient été signalés à l’origine dans la région de Fredericton.

Il y a 2336 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Il y a 15 cas actifs, et quatre patients sont hospitalisés dans la province.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a recensé mardi sept nouveaux cas de COVID-19.

Les responsables affirment que six nouveaux cas se trouvent dans la zone centrale, qui comprend la région métropolitaine de Halifax, et le cas restant se trouve dans la zone est.

L’autorité de santé publique affirme que les sept cas ont été attribués à des voyages ou à des infections précédemment signalées.

Il y a 44 cas actifs de COVID-19 signalés en Nouvelle-Écosse, dont deux personnes hospitalisées en raison de la maladie.

L’Île-du-Prince-Édouard a signalé un nouveau cas de COVID-19, impliquant une personne dans la soixantaine qui avait voyagé récemment à l’extérieur du Canada atlantique. La province compte maintenant deux cas actifs.