Sixième soirée de manifestations, des incendies près de la Maison-Blanche

Dimanche, des manifestants sont de nouveau descendus dans les rues à travers les États-Unis pour dénoncer les meurtres de noirs par des policiers.

Des flambées de violence ont été observées, des incendies ont été déclenchés près de la Maison-Blanche, mais la majorité des manifestations se sont déroulées pacifiquement.

Des manifestants ont déclenché des incendies près de la Maison-Blanche alors que les tensions avec la police ont monté au cours d’une troisième nuit consécutive de manifestations dans la capitale américaine.

Une heure avant le couvre-feu de 23 h, la police a tiré un important barrage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène sur la foule de plus de 1 000 personnes, vidant ainsi en grande partie le parc Lafayette en face de la Maison-Blanche et dispersant des manifestants dans les rues.

Des manifestants ont entassé des panneaux de signalisation et des barrières en plastique et ils ont allumé un feu qui faisait rage au milieu de la rue H. Certains ont retiré un drapeau américain d’un bâtiment voisin et l’ont jeté dans le feu. D’autres ont ajouté des branches d’arbres. Un bâtiment, du côté nord du parc, doté de salles de bains et d’un bureau d’entretien, a été englouti par les flammes.

Environ 1700 soldats ont été appelés à contrôler les manifestations dans la capitale américaine, selon deux responsables du département de la Défense qui ont insisté sur l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Plus tôt, dans une démonstration de force, de longues files de patrouilleurs de l’État et de soldats de la Garde nationale étaient alignées devant le Capitole, face aux manifestants, avec peut-être une douzaine de véhicules blindés de style militaire derrière eux.

Alors que les manifestations devenaient plus bruyantes près de la Maison-Blanche, le président Donald Trump a retweeté le commentateur conservateur Buck Sexton qui a appelé à «une force écrasante».

À l’extérieur de la Maison-Blanche, Gabrielle Labrosse-Ellis, 30 ans, du Maryland, tenait une pancarte indiquant: «Humanisez les vies des noires».

«C’est inacceptable. C’est la dernière goutte », a-t-elle déclaré. «Cela doit être.»

Gabrielle Labrosse-Ellis a déclaré qu’elle prévoyait de partir avant la nuit, car elle craignait une répétition des violences qui se sont produites samedi soir.

Un camion fonce vers des manifestants

Un chauffeur de camion a foncé vers des manifestants à Minneapolis près d’une semaine après la mort de George Floyd, tué après qu’un officier lui ait enfoncé le genou dans le cou.

Des manifestations ont éclaté de Boston à San Francisco, avec des gens pillant des magasins en plein jour à Philadelphie, dans des villes de Californie et d’ailleurs. À Minneapolis, un camion-citerne s’est précipité vers une foule paisible de milliers de personnes, avant de ralentir, sur une autoroute fermée. Personne ne semble avoir été blessé lors de cet incident, ont indiqué les autorités.

La patrouille de l’État du Minnesota a déclaré sur Twitter que les actions du conducteur étaient «très dérangeantes» et il a été arrêté. Les manifestants ont pris d’assaut le camion et sauté sur le toit, alors même qu’il continuait à bouger. La police est ensuite intervenue pour dégager l’autoroute dans la ville où la violence a éclaté après la mort la semaine dernière de George Floyd.

L’officier qui a appuyé son genou sur le cou de George Floyd pendant plusieurs minutes a été accusé de meurtre, mais les manifestants exigent que les trois autres officiers qui ont participé à l’intervention soient poursuivis. Tous les quatre ont été licenciés.

«Nous n’avons pas fini», a déclaré Darnella Wade, organisatrice de Black Lives Matter dans la ville voisine de Saint-Paul, où des milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement devant la capitale de l’État.

«Ils nous ont envoyé des militaires et nous leur avons seulement demandé des arrestations.»

Le gouverneur du Minnesota a fait venir des milliers de soldats de la Garde nationale pour aider à réprimer la violence et le vandalisme alors que des centaines de bâtiments ont été détruits ou endommagés à Minneapolis au cours des derniers jours. L’immense déploiement semblait avoir fonctionné samedi soir, alors qu’il y eut relativement peu de destruction.

Partout en Amérique, des manifestants ont de nouveau appelé à mettre fin à la violence policière et beaucoup se sont joints à la police pour plaider pour la fin du pillage. Beaucoup ont également rejoint la police pour plaider pour l’arrêt des incendies, du vandalisme et du vol, affirmant que cela affaiblissait les appels à la justice et au changement.

«Ils continuent de tuer notre peuple», a déclaré Mahira Louis, 15 ans, qui a marché avec sa mère et plusieurs centaines d’autres dans le centre-ville de Boston. «J’en suis tellement malade et fatigué.»

Le dégoût de plusieurs générations de racisme dans un pays fondé par des esclavagistes, combiné à une série de récents assassinats racistes ont attisé la colère. À cela s’ajoute l’angoisse de plusieurs mois de fermetures provoquées par la pandémie de coronavirus, qui a touché de manière disproportionnée les communautés noires, non seulement en matière d’infections, mais aussi en pertes d’emplois et en stress économique.

L’affluence de personnes se rassemblant pour manifester menace de déclencher de nouvelles éclosions, un fait éclipsé par les tensions et la violence.

«Peut-être que ce pays recevra l’information que nous en avons marre que la police assassine des hommes noirs non armés», a déclaré Lex Scott, fondateur de Black Lives Matter Utah. «Peut-être que la prochaine fois qu’un policier blanc décidera d’appuyer sur la gâchette, il imaginera des villes en train de brûler.»

L’ampleur des manifestations, s’étalant d’un océan à l’autre et se déroulant en une seule nuit, rivalise avec les manifestations historiques des droits civiques et de l’époque de la guerre du Vietnam.

Des couvre-feux ont été imposés dans les grandes villes des États-Unis, notamment Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, San Francisco et Seattle. Environ 5000 soldats de la Garde nationale ont été envoyés dans 15 États et à Washington, D.C.

Mais les troubles continuent.

Il y a eu des pillages aux deux extrémités de la Californie.

Une vidéo provenant de San Jose montre plusieurs personnes portant des cagoules et des masques fuyant un grand magasin Macy’s avec de grands sacs, tandis que des gens de Long Beach emportaient des piles de vêtements et d’autres marchandises par les fenêtres brisées des magasins d’un centre commercial après le couvre-feu. Alors que la police se déplaçait pour essayer de rétablir l’ordre, certains manifestants ont couru pour affronter les voleurs et les confronter pour avoir sapé le message de la manifestation.

Dimanche, sur Twitter, Donald Trump a accusé les anarchistes et les médias d’avoir alimenté la violence. Le procureur général William Barr a pointé des groupes «extrémistes de gauche». Des chefs de police et des politiciens ont accusé des manifestants provenant de l’extérieur de se déplacer pour causer des problèmes.

À l’intersection du quartier de Minneapolis où George Floyd a été tué, des gens se sont rassemblés avec des balais et des fleurs, disant qu’il était important de protéger ce qu’ils appelaient un «espace sacré». L’intersection a été bloquée avec des cônes de signalisation tandis qu’un anneau de fleurs a été aménagé.

Parmi ceux qui descendaient dans les rues de Minneapolis, il y avait Michael Brown père, le père de Michael Brown, dont le meurtre par un policier à Ferguson au Missouri, a déclenché des manifestations en 2014.

«Je comprends ce que ressent cette famille. Je comprends ce que ressent cette communauté », a-t-il déclaré.

À Indianapolis, deux personnes ont été tuées dans des explosions de violence au centre-ville, s’ajoutant aux décès signalés à Détroit et à Minneapolis ces derniers jours.

Des bâtiments aux États-Unis ont été endommagés par des graffitis, de la façade de la cathédrale Saint-Patrick à New York à l’hôtel historique Hay-Adams près de la Maison-Blanche. Certaines des dernières paroles de George Floyd – «Je ne peux pas respirer» – ont été écrites, aux côtés de messages anti-policiers.