SNC-Lavalin et deux anciens cadres sont accusés de corruption

MONTRÉAL — La GRC a arrêté deux anciens cadres de SNC-Lavalin à Montréal, jeudi matin. En plus des accusations portées contre eux, la société fait l’objet d’accusation dans le cadre du dossier de la Société des ponts fédéraux.

Normand Morin, ancien vice-président de SNC-Lavalin, et Kamal Francis, ancien vice-président de SNC-Lavalin International, ont été arrêtés. Les deux accusés ont été mis en liberté conditionnelle et comparaîtront au palais de justice de Montréal le 27 septembre.

Les accusations remontent à des événements survenus entre 1997 et 2004. Michel Fournier, ancien président et chef de la direction de la Société des ponts fédéraux, a reconnu avoir reçu des pots-de-vin de SNC-Lavalin d’une valeur de 2,23 millions $ en lien avec le projet de 128 millions $ deréfection du pont Jacques-Cartier entre Montréal et Longueuil.

M. Fournier a été condamné à cinq ans et demi de prison en 2017, mais aucune accusation n’avait été portée contre les présumés corrupteurs. Il a été chef de cabinet de Jean Chrétien lorsqu’il était dans l’opposition. M. Chrétien l’a nommé à la Société des ponts fédéraux lorsqu’il est devenu premier ministre du Canada.

Les accusations marquent l’avancement de l’enquête «Projet Agrafe» de la GRC. «Il s’agit d’une enquête longue et très complexe, et je suis fier du travail constant et professionnel de notre équipe», a déclaré l’inspecteur Denis Beaudoin de la Section des enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale de la GRC.

Possibilité d’un accord avec SNC-Lavalin

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a donné son consentement à ce qu’une invitation à négocier un accord de réparation soit transmise à SNC-Lavalin et à SNC-Lavalin International. L’invitation a été transmise jeudi matin. L’offre n’a pas été faite aux deux cadres.

Un accord de réparation permettra à SNC-Lavalin de continuer à faire affaire avec les gouvernements québécois, canadiens et étrangers. «Il réduit également les conséquences négatives sur les employés, retraités, clients et actionnaires des organisations», explique le DPCP dans un communiqué.

Chez SNC-Lavalin, on accueille favorablement l’invitation du DPCP, qui permettrait de trouver une «solution juste et équitable encourageant l’imputabilité», tout en lui permettant de poursuivre ses activités et de protéger le gagne-pain de ses 30 000 employés.

«Je tiens à souligner que ces accusations découlent d’événements qui seraient survenus il y a près de 20 ans, mettant en cause d’anciens employés qui ont quitté l’entreprise il y a des années et qui n’ont plus aucun lien avec notre organisation», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, dans un communiqué.

Le dirigeant a insisté sur le fait que les faits allégués ont été commis par un nombre restreint d’employés et que la société a procédé à un grand ménage de ses pratiques éthiques.

«Nous voyons cela comme une étape supplémentaire pour tourner la page sur certaines pratiques passées et permettre à l’entreprise de se concentrer sur l’avenir. Au cours des deux dernières années, nous avons fait de grands progrès pour assurer sa pérennité», a ajouté M. Edwards.

Rappelons qu’en décembre 2019, SNC-Lavalin avait plaidé coupable à une accusation de fraude en lien avec des projets en Libye et avait payé une amende de 280 millions $. Cela mettait fin aux procédures criminelles qui avaient ébranlé le cabinet du gouvernement Trudeau.

En avril 2021, la société montréalaise a quitté la liste noire de la Banque mondiale, qui a retiré son nom deux ans plus tôt que prévu après avoir sévi à son endroit en 2013 à la suite d’affaires de corruption survenues au Bangladesh et au Cambodge.

À la Bourse

À la fermeture des marchés boursiers, l’action de la firme de génie-conseil montréalaise perdait 0,83 $, ou 2,25 %, à 36,10 $.

Les accusations de la GRC ne peuvent être perçues comme une bonne nouvelle, admet Michael Tupholme, de Valeurs mobilières TD. Il ne croit toutefois pas que l’annonce représente un risque important pour les actionnaires et pense que le montant de la pénalité ne fragilisera pas l’entreprise.

Les investisseurs qui évitaient SNC-Lavalin en raison de ses démêlés avec la justice y verront «une autre bonne raison de ne pas investir», croit Maxim Sytchev, de Financière Banque Nationale. Pour sa part, l’analyste réitère son optimisme notamment envers la sortie des activités de construction traditionnelle.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:SNC)