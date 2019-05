SNC-Lavalin: Ottawa tente de trouver une solution

OTTAWA — Le gouvernement fédéral est en train de soupeser ses options afin d’éviter les pertes d’emplois et la perte d’expertise occasionnées par le procès criminel pour fraude et corruption de la firme SNC-Lavalin.

Une condamnation entraînerait une interdiction de dix ans de soumissionner pour des contrats fédéraux et minerait la réputation de la firme de génie à l’international.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, a indiqué que sa collègue responsable des travaux publics, la ministre Carla Qualtrough, était en train de revoir ces règles.

Il n’est pas non plus exclu que le ministre de la Justice et procureur général, David Lametti, dépose un accord de réparation pour SNC-Lavalin. En théorie, il pourrait le faire jusqu’à ce que la firme soit déclarée coupable lors de son procès.

M. Lametti n’a pas voulu faire de commentaires sur ses décisions futures puisqu’il ne veut pas influencer le procès en cours.

Mais M. Champagne a insisté sur la nécessité de garder les «champions de l’industrie» au Canada. Il y a pour 187 milliards $ de projets d’infrastructures à venir au Canada dans les prochaines années et seules quelques compagnies peuvent soumissionner sur des projets de cette envergure, a-t-il affirmé.

S’il insiste sur la nécessité d’appliquer la règle de droit, il dit ne pas vouloir pénaliser les employés actuels qui n’ont rien à voir avec les actions criminelles passées.

À Québec, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, estime que «beaucoup de mal a été fait» sur le plan de la réputation de la firme de génie à l’international.