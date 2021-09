SNC-Lavalin: Wilson-Raybould accuse Trudeau de l’avoir incité à mentir, il dément

MISSISSAUGA — Le chef libéral Justin Trudeau nie catégoriquement la version des faits de l’ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, selon laquelle il l’aurait incitée à mentir sur les pressions subies au sein du cabinet.

Le quotidien «Globe and Mail» a publié un extrait du livre à paraître de Mme Wilson-Raybould samedi. Elle y raconte deux rencontres privées tenues avec M. Trudeau en 2019 dans la foulée des révélations sur cet épisode désormais connu comme «l’affaire SNC-Lavalin».

L’ancienne procureure générale a toujours maintenu que l’entourage de M. Trudeau a tenté de l’influencer afin d’offrir une porte de sortie à la firme montréalaise, accusée de corruption, et ainsi éviter un procès. Elle a toujours refusé de faire ce qu’on lui demandait.

«Soit le premier ministre était au courant de tout ce qui s’était passé et s’en balançait, et il me mentait ainsi qu’à tout le pays, ou il ne savait pas ce qui s’était passé durant les mois après le 17 septembre (2018) où l’on a tenté d’exercer des pressions sur moi, et il n’était pas en contrôle de son bureau. Il était soit complice ou incompétent», raconte-t-elle dans son livre.

Le lendemain, ils ont eu une deuxième rencontre plus tendue lors de laquelle il a disputé sa version des faits, relate-t-elle.

«À ce moment-là, je savais qu’il voulait que je mente – pour attester que ce qu’il s’était passé ne s’était pas déroulé. Pour moi, il était encore plus évident qu’il ne me connaissait pas, ne savait pas qui j’étais ni d’où je venais. Moi – mentir pour protéger un gouvernement de la Couronne qui agissait mal, un chef qui ne prenait pas ses responsabilités. Il devait être désillusionné», écrit-elle.

«Avant que je quitte, il a commencé à parler de façon agressive et condescendante de tout ce que nous avions accompli ensemble et de tout ce qu’il nous restait à faire. Je l’ai coupé et lui ai dit, « Ne me blâmez pas. Ce n’est pas de ma faute. »»

Samedi, appelé à réagir aux allégations de son ancienne procureure générale, le chef libéral a tout nié.

«Ces allégations sont fausses. Ce n’est pas quelque chose que j’ai fait ou que je ferais. Je pense que les gens savent qu’on a discuté longuement, au cours des deux dernières années, de tous ces enjeux», a soutenu M. Trudeau, de passage à Mississauga, en Ontario.

«Mais quand on veut faire (…) de grandes choses, c’est sûr qu’on finit par accumuler le poids de certaines décisions, de certaines réalités. Mais je pense aussi à tout ce qu’on a accompli ensemble au fil des années, sur l’aide médicale à mourir, sur la justice, sur la réconciliation, sur la lutte contre les changements climatiques, la croissance pour la classe moyenne», a-t-il ajouté.

Les conservateurs, eux, n’ont pas manqué de rebondir sur cette affaire.

«L’affirmation de Jody Wilson-Raybould selon laquelle Justin Trudeau voulait qu’elle mente aux Canadiens au sujet du scandale SNC-Lavalin est extrêmement préoccupante, mais pas surprenante. Justin Trudeau ne croit pas que les règles s’appliquent à lui ou au Parti libéral du Canada», a réagi le candidat conservateur Michael Barrett.

Mme Wilson-Raybould a été élue comme députée indépendante dans la région de Vancouver aux dernières élections; elle ne sollicite pas un autre mandat. Son livre doit paraître le 14 septembre, à temps pour le jour du scrutin.