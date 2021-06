Soccer: un club sans équipes mixtes n’est pas discriminatoire, tranche un juge

MONTRÉAL — Un club de soccer n’a exercé aucune discrimination en refusant d’intégrer deux fillettes dans une équipe de garçons, tranche le Tribunal des droits de la personne du Québec.

Cette histoire a débuté quand une mère de Montréal, de concert avec les parents de deux garçons avec qui ses fillettes jouaient dans le quartier, a cherché une activité pour qu’ils puissent continuer à faire du sport ensemble. Elle a identifié le Club de soccer Les Braves d’Ahuntsic, situé dans leur secteur et bien coté selon elle. Il comporte des équipes pour les 4 à 8 ans.

Sauf qu’elle a rapidement compris que pour l’été 2016, si elle inscrivait ses filles, elles seraient intégrées à une équipe féminine de ce même club: le groupe de quatre enfants ne jouerait donc pas ensemble.

Le Club de soccer a refusé d’accepter ses deux filles dans un groupe de garçons.

La mère de famille en parle ensuite à son conjoint et ils décident de protester contre cette décision du Club, car elle ne permettrait pas aux enfants d’être ensemble, comme ils le souhaitaient. Mais aussi, parce que cette position «heurte leur conception de la place des femmes dans la société», est-il rapporté dans le jugement rendu le mois dernier.

Bref, elle n’inscrit pas les fillettes et signale la situation à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui soutient qu’elle et ses deux filles ont fait l’objet de discrimination. La Commission a réclamé pour chacune d’elles un montant de 4500 $ et demande au tribunal de forcer le Club à offrir ses services «sans discrimination».

Le Club de soccer Les Braves d’Ahuntsic nie toute discrimination. La preuve a démontré que les terrains des filles sont de même qualité que ceux des garçons et que le programme d’entraînement est le même.

Le jugement

Le juge Luc Huppé de la Cour du Québec, qui préside le tribunal, souligne que les filles n’ont pas été exclues de l’activité ni du Club, et ne sont pas désavantagées: l’entraînement qu’elles reçoivent n’est pas moins bon.

Ce qui est plutôt reproché au Club est de ne pas offrir des groupes mixtes dans lesquels les deux fillettes auraient pu être intégrées, résume le juge.

Sauf que cette mixité revendiquée par la Commission n’en est pas une qui viserait, de manière concrète, à corriger une injustice en offrant aux filles un aussi bon traitement que celui accordé aux garçons. Cette différence n’existe pas ici.

La Commission cherche plutôt à faire établir «le principe même de la mixité» dans la prestation des services sportifs ou récréatifs, écrit le magistrat.

Sauf que cette exigence n’existe pas dans la loi, tranche-t-il: «La mixité dans les sports ou dans les autres activités récréatives ne fait pas partie du droit positif du Québec.»

Puis le juge discute de la structure du sport de compétition qui, au Québec comme ailleurs, comporte des équipes féminines et masculines. Le Club des Braves s’inscrit dans cette structure et malgré le fort jeune âge des enfants du groupe visé, soit les 4 à 8 ans, il vise à les préparer «à leur éventuelle intégration dans une équipe de compétition».

«Les témoignages entendus par le Tribunal en l’instance permettent de comprendre que la séparation des groupes en fonction du sexe des enfants ne repose clairement pas sur des stéréotypes à l’endroit des filles ou sur une attitude discriminatoire à leur endroit», tranche le Tribunal en rejetant les demandes de la Commission.